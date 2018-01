Polícia prende suspeito de roubo à Prosegur em Santos

O Departamento de Investigações Criminais (Deic) prendeu nesta terça-feira, 12, um suspeito de participar do roubo à Prosegur, em Santos, no começo de abril.

Daniel Donizetti Colassuono foi detido em sua casa, em São Caetano do Sul, no Grande ABC. Com ele, foram apreendidos munições de fuzis, celulares e documentos falsos.

Colassuono aparece nas imagens das câmeras participando do roubo. Os bandidos levaram R$ 25 milhões e deixaram cair R$ 8,9 milhões na fuga.

A ação. Os bandidos mataram dois policiais militares e feriram outro. Um morador de rua também foi baleado e morreu. A ação deixou a população do bairro do Macuco, próximo do porto da cidade, onde a empresa funciona, em pânico.