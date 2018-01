Polícia prende suspeito de pedofilia em Carapicuíba

A Polícia Civil prendeu na quarta-feira, 9, um homem, de 54 anos, suspeito de manter relações sexuais com crianças e adolescentes em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele foi preso na Rua Manaus, no bairro Cohab II. O autônomo é suspeito de filmar as relações que mantinha com os menores de idade.

Na casa do suspeito, a polícia apreendeu material pornográfico registrado em CDs e DVDs e imagens gravadas no notebook. A polícia encontrou ainda uma câmera filmadora, uma câmera fotográfica e três vibradores. Também foram localizados 16 cartões de crédito, em nome de terceiros, e 36 folhas de cheques preenchidas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O detido foi levado à Delegacia Seccional de Carapicuíba. O material encontrado na residência dele será encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC).