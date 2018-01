Polícia prende suspeito de participar do roubo à Prosegur em Santos

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira, 18, na Vila Formosa, na zona leste da capital paulista, um suspeito de integrar a quadrilha responsável pelo assalto à empresa de transporte de valores Prosegur, em Santos, no litoral sul de São Paulo, em abril.

Durante a ação, policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) apreenderam seis fuzis - entre eles um rifle .50, que tem capacidade de derrubar aeronaves.

Além das armas, foram localizados explosivos, coletes balísticos e munições. O material estava dentro de um utilitário de luxo importado. A Polícia Civil prossegue com as investigações e busca outros suspeitos.

Caso. O ataque em abril no bairro do Macuco, próximo ao Porto de Santos, contou com a participação de ao menos dez homens armados com fuzis. Na fuga, os criminosos mataram dois policiais militares e feriram outro. Um morador de rua também foi baleado e morreu.

Os bandidos levaram R$ 25 milhões e deixaram cair R$ 8,9 milhões na fuga.

A ação deixou a população em pânico. Em julho, o Deic havia prendido outro suspeito de participação no crime. Daniel Donizetti Colassuono foi detido em sua casa, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Com ele, foram apreendidos munições de fuzis, celulares e documentos falsos. Colassuono aparece nas imagens das câmeras participando do roubo.