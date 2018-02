Polícia prende suspeito de matar PM na zona sul de SP

Foi preso na tarde deste sábado, 23, um homem suspeito de assassinar o soldado Osmar Santos Ferreira na manhã da última sexta-feira em São Paulo. Ele foi localizado após uma denúncia anônima ao 181 indicar que o autor do crime estaria no bairro Jardim Reimberg, na zona sul da capital paulista.

Ao ser abordado pela Polícia Militar, o homem apresentou um documento de identidade falso. Por possuir as mesmas características físicas do suspeito, foi submetido a questionamentos, revelando o seu verdadeiro nome. Ele é foragido de uma penitenciária do município de Reginópolis.

As digitais do suspeito são as mesmas das encontradas no carro abandonado próximo ao local do crime, um VW Space Fox cinza. O homem foi autuado em flagrante por homicídio doloso e conduzido ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) da Polícia Civil.

Crime. Segundo a PM, o soldado do 16º Batalhão, em Rio Pequeno, foi abordado na última sexta-feira por um veículo na Avenida Prefeito Paulo Lauro. Os criminosos desceram do carro e atiraram contra o militar, que foi atingido na cabeça por uma bala. O policial foi socorrido ao Pronto-socorro do Grajaú, mas não resistiu aos ferimentos. Os bandidos fugiram.