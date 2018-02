Polícia prende suspeito de matar irmão do deputado Said Mourad

SÃO PAULO - A polícia prendeu nesta quarta-feira, 13, um dos suspeitos de matar o empresário Ali Said Mourad, irmão do deputado estadual Said Mourad (PSC), durante uma tentativa de assalto no Sacomã, na zona sul de São Paulo, em fevereiro deste ano.

O empresário, de 51 anos, foi abordado por dois bandidos em uma moto ao sair de uma agência do Bradesco pouco antes do meio-dia. Ele foi baleado nas costas. Os ladrões acreditavam que ele levava R$ 5 mil, mas o dinheiro havia sido usado para pagar contas. O autor do disparo já havia sido preso.