Polícia prende suspeito de liderar quadrilha de roubo de caminhões

Policiais civis da Delegacia de Investigação sobre Entorpecente (Dise) de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, prenderam no último sábado, 8, na cidade de Caraguatatuba, no litoral paulista, Everton de Souza Santos, de 33 anos, apontado como um dos líderes da maior quadrilha especializada em roubo de caminhões no Estado de São Paulo, e a sua esposa, Patricia Harue Nakamura, de 34.

Segundo a polícia, Santos era um dos líderes da quadrilha. Durante uma operação no dia 4 de novembro, foram presas 34 pessoas e apreendidos 60 veículos, 53 motores e 123 cabines, ambos de caminhões.

Neste sábado, foram apreendidos dentro da residência de Santos dois veículos que foram encaminhados à perícia pois há suspeita de que sejam clonados. A polícia também apreendeu uma pistola calibre 380 com munição, quase 8 mil reais em dinheiro, dez aparelhos celulares e documentos pessoais.

Na parte externa da casa, três indivíduos que estavam dentro de um veículo também foram encaminhados à delegacia, onde passarão por averiguação.