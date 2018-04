Polícia prende suspeito de atirar contra estudantes da FGV

SÃO PAULO - A polícia prendeu na manhã desta sexta-feira, 25, na região de Heliopólis, na zona sul de São Paulo, um funcionário público tido como um dos suspeitos de atirar contra Júlio César Grimm Bakri, de 22 anos, e Christopher Akio Cha Tominaga, de 24, ambos estudantes do 4.º ano de Administração da Fundação Getulio Vargas (FGV), na última quarta-feira, 23.

Hoje também foi pedida à Justiça a prisão do suspeito. Segundo a polícia, Tominaga, ferido no crime, e outras testemunhas teriam reconhecido as roupas do suspeito.

“O depoimento dele foi fundamental para termos as provas testemunhais contra o suspeito”, afirmou o delegado Kléber Altale, da seccional centro, responsável pela investigação. Agora, a polícia espera as provas técnicas: os exames residuográficos feitos nas mãos do suspeito e nas roupas dele, apreendidas em sua casa. Não foi informado como se chegou a ele.

Hoje, 12 pessoas prestaram depoimento no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). À noite, a polícia foi ao hospital em que Tominaga está internado para ouvir o depoimento do jovem e obteve o reconhecimento do suspeito.

Depois de atirar nos jovens, os criminosos fugiram em uma moto. Imagens de segurança de um prédio vizinho ao bar mostram parte da ação dos dois bandidos. Na fuga, um deles aparece mancando, o que levou a polícia a trabalhar com a hipótese de que ele tenha se ferido, por exemplo, com um tiro que ricocheteou.

O servidor público detido hoje está ferido em uma das pernas. Na delegacia, o advogado dele afirmou que o machucado aconteceu em uma partida de futebol. O suspeito disse ainda que no dia do crime estava sendo submetido a uma cirurgia.

Bakri foi morto na quarta-feira à noite, em um bar na Avenida 9 de Julho, a cem metros da faculdade. Dois homens de capacete entraram no bar e atiraram na direção de Bakri e Tominaga, que também cursa o 4.º ano de Administração na FGV. Outros três amigos que estavam com os rapazes não se feriram, o que leva a polícia a trabalhar com a hipótese de execução. Familiares e amigos afirmam que os jovens não tinham inimizades.

Notícia atualizada às 20h25.