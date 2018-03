Polícia prende suspeito de assassinar 6 taxistas A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu ontem um suspeito de ter relação com os seis assassinatos de taxistas ocorridos nos dias 28 e 30 de março deste ano, em Santana do Livramento e também em Porto Alegre. Trata-se de um homem de 30 anos, que estava foragido do regime semiaberto, e fora condenado a 32 anos de prisão. Ele foi capturado em Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre.