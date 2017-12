Polícia prende suspeito de assalto a joalheria

A Polícia Civil prendeu anteontem à noite um suspeito de integrar a quadrilha que assaltou a joalheira S. Rolim no Shopping Ibirapuera, no dia 3. Felipe Felix de Andrade, de 20 anos, foi detido quando dirigia um Kadett na Vila Joaniza, zona sul da capital paulista. Segundo o delegado José Antonio do Nascimento, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), Andrade tentou atropelar os policiais e foi baleado na mão e na cabeça. Com ele havia R$ 9.242 e um revólver calibre 38.