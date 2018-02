Polícia prende suspeito de assaltar padre A polícia de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, prendeu na noite de anteontem um suspeito de cometer pelo menos 14 roubos naquela região. O rapaz era violento e agredia as vítimas durante as ações - entre elas, um padre e a funcionária de um mercado. O rapaz foi identificado por meio de câmeras do circuito interno de um comércio, que flagraram um dos assaltos.