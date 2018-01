Polícia prende suspeito de agredir idoso e roubar cadela de raça

A polícia prendeu nesta sexta-feira, 13, um homem suspeito de agredir um aposentado de 72 anos na manhã do último domingo, no Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo. O homem também é acusado de roubar a cadela da raça border collie Lara, de 2 anos, de propriedade do idoso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o agressor teria saído de um Santana verde e ameaçado o idoso com uma faca de cozinha. O aposentado resistiu e houve luta corporal. Em seguida, o assaltante cortou a guia, colocou o animal no banco de trás do carro e fugiu.

O idoso ficou com ferimentos leves e foi encaminhado ao pronto-socorro Nossa Senhora de Lurdes. Depois de medicada, a vítima foi liberada. O suspeito está no 27º Distrito Policial, no Campo Belo.