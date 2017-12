Polícia prende sete por arrastão em casas de luxo da capital

Sete suspeitos de participar da invasão em um condomínio de luxo em Pedra Branca, na zona norte da capital paulista, foram presos nesta sexta-feira, 30. Os presos são suspeitos de fazer um arrastão no fim de semana dos dias 10 e 11 de janeiro e foram detidos pelos policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil. Câmeras do circuito interno registraram toda a ação dos criminosos. A quadrilha chegou ao local pouco antes das 23 horas do sábado e rendeu moradores. Na tarde desta sexta-feira, a delegada Elisabeth Sato deve dar mais informações sobre o caso.