Polícia prende seis ladrões de caminhões Na tarde de anteontem, a Polícia Civil prendeu seis integrantes de uma quadrilha interestadual de roubo de caminhões. Os bandidos roubavam veículos em São Paulo e os vendiam em Minas, depois de os adulterarem no município mineiro de São Sebastião do Paraíso, na divisa entre os dois Estados. De acordo com a polícia, essa seria uma nova forma de ação das quadrilhas especializadas. Os criminosos vinham sendo investigados havia dois meses. Todos os roubos aconteceram na cidade de São Paulo.