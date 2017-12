Polícia prende segundo suspeito de assaltar turistas na Imigrantes

Atualizado às 12h40

SÃO VICENTE - Foi preso na noite deste domingo, 11, o segundo suspeito de assaltar um casal de turistas que retornava à capital paulista no último dia 4, quando foi abordado por dois homens na região dos semáforos da Rodovia dos Imigrantes, nas proximidades da Ponte do Mar Pequeno, em São Vicente, no litoral paulista.

Jorge Henrique Dias, de 45 anos, conhecido como Bagana, estava foragido e foi preso por policiais militares do 2º Batalhão de Ações Especiais (Baep) que faziam ronda no bairro Parque São Vicente. Segundo o capitão André Bonifácio, porta-voz da PM na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, Dias conversava com outras três pessoas no momento da abordagem.

"Quando eles perceberam a presença da viatura, tentaram dispersar. Os policiais desconfiaram da atitude suspeita e abordaram o quarteto", conta o capitão Bonifácio. Dias foi identificado pelos policiais como foragido e não resistiu à ordem de prisão. "Os outros três não tinham dívidas com a Justiça e foram liberados", afirma o porta-voz da PM.

O suspeito teve a prisão provisória decretada e foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de São Vicente, onde está detido. O comparsa dele, Ednílson Pinheiro Batista, de 36 anos, já havia sido preso na última quarta-feira, 7.

A captura dos dois suspeitos era questão de honra para a Polícia Militar, que desde o assalto desencadeou rondas por toda a região. Segundo a PM, todas as viaturas da região tinham fotos dos foragidos.

O caso ganhou repercussão nacional após o repórter-cinematográfico da TV Tribuna, afiliada da Rede Globo na Baixada Santista, Toninho Pinheiro, filmar a ação dos marginais, no momento em que acompanhava a movimentação de turistas na Rodovia dos Imigrantes.

Ednílson era o homem armado que abordou o motorista, enquanto Jorge Henrique contornou o carro e tentava assaltar a passageira, entrando em luta corporal com ela para roubar a bolsa.