Polícia prende segundo suspeito de assaltar apresentador do SBT

SÃO PAULO - O segundo suspeito de assaltar o humorista e apresentador do programa A Praça é Nossa, do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega, foi preso nesta quinta-feira, 4. Ele foi encontrado em casa durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária cumprido pela polícia. Ontem um rapaz de 25 anos já havia sido preso e encaminhado à carceragem do 77ºDP (Santa Cecília).

O crime aconteceu no dia 23 de junho. Nóbrega foi feito refém e assaltado por bandidos quando chegava para passar o feriado em sua chácara, na zona rural de Sorocaba, interior paulista. Após a instauração do inquérito, os policiais conseguiram identificar os carros que foram usados durante o assalto e os responsáveis pelo roubo. Dois outros jovens de 18 anos que também participaram da ação morreram no mês passado.