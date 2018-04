Polícia prende suspeito de participar de assalto a ônibus que deixou 3 mortos

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu em flagrante Raphael Teleforo Barbosa, de 24 anos, suspeito de participar do assalto a um ônibus que terminou com três mortos e quatro feridos, no Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Outros dois suspeitos, que estavam sob investigação, serão liberados.

Policiais militares prenderam Barbosa na manhã desta sexta-feira, 20, na casa dele, em Diadema, no ABC paulista, após receber uma denuncia anônima. No local, agentes encontraram uma camiseta e uma bermuda com manchas de sangue, além de um boné, que serão levados para perícia.

A prisão foi determinada depois da análise do circuito de segurança do ônibus. O suspeito que aparece nas imagens tem as mesmas tatuagens de Barbosa, segundo a polícia.

O ataque aconteceu por volta das 16h da quinta-feira, 19, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira. O estudante Felipe Fuschi Amaro, de 23 anos, o policial militar Elton Ricardo Cunha, de 38 anos, e o suspeito Damião Barbosa Sousa, de 32 anos - que foi reconhecido pelo motorista do veículo -, morreram durante a ação.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), divulgado nesta sexta-feira, Amaro chegou a ser encaminhado ao Hospital Saboya, onde morreu. Cunha morreu no Hospital Serraria, em Diadema. Sousa morreu no local do assalto e seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Sul da Capital.

Uma mulher, cuja família quis preservar a identidade, ficou ferida e permanece internada em estado estável no Hospital Saboya, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.