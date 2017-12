A Polícia Civil informou ontem que prendeu o quinto suspeito de ter assaltado a Rolex do Shopping Cidade Jardim, no dia 7 de junho. Thiago Santos foi preso na sexta-feira com uma pistola roubada. Ele já havia cumprido pena por roubo a joalheria. No dia 9 de junho, outros quatro suspeitos foram presos.