Polícia prende quinto suspeito de assaltar joalheria em SP

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Polícia Civil informou nesta segunda-feira, 5, que prendeu o quinto suspeito de ter assaltado a Rolex do Shopping Cidade Jardim, na zona oeste de São Paulo.

Thiago Santos foi preso na sexta-feira, 2. Segundo a polícia, ele participou do ataque à loja da Rolex no último dia 7 de junho. Em aproximadamente cinco minutos, ele e os comparsas roubaram relógios de oito mostruários, levando cerca de 60 relógios. Prejuízo está avaliado em R$ 1,5 milhão - há Rolex de R$ 12 mil até R$ 120 mil.

Na momento da abordagem policial, Santos portava uma pistola roubada. Ele já havia cumprido pena por roubo a joalheria. O caso é investigado por integrantes da Delegacia de Repressão a Roubo de Joias do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic).

No dia 9 de junho, outros quatro suspeitos de terem cometido o crime foram presos.

SHOPPING IBIRAPUERA

Pelo menos sete homens armados com metralhadoras invadiram a relojoaria S. Rolim, no Shopping Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, neste sábado, 3. Após roubar uma coleção de relógios Rolex, o grupo fugiu pelas escadarias com armas nas mãos. Houve gritaria. Ninguém ficou ferido.

INVESTIGAÇÃO

Os casos é investigado pela Delegacia de Repressão a Roubo de Joias do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic). O orgão também está apurando se os grupos que assaltaram duas vezes em junho joalherias do Shopping Cidade Jardim - a Tiffany e a Corsage - têm ligação com os criminosos que invadiram a S.Rolim.

Pelo menos dez suspeitos dos dois assaltos foram presos nos últimos 20 dias. A maior parte dos assaltantes foi detida na própria capital - três deles foram presos na região de São Mateus, na zona leste.