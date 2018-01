Polícia prende quadrilha suspeita de roubo no Aricanduva

Bruno Lupion, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu na madrugada desta segunda-feira, 23, cinco homens e apreendeu um adolescente de 16 anos suspeitos de roubar motocicletas e outros objetos de valor na região de Aricanduva, zona leste da cidade.

Os policiais localizaram a quadrilha após serem avisados, por volta da 0h30, do roubo de uma Honda Biz na Rua José Martiniano de Alencar, no Jardim Nice. A viatura foi na direção indicada pela vítima e encontrou, na mesma via, uma Honda CG 125 e outra Yamaha YBR estacionadas na calçada, ambas sem placa - uma tinha o chassis raspado e a outra era produto de roubo.

Os homens e o adolescente que estavam na casa em frente avistaram a polícia e tentaram fugir, mas foram presos e encaminhados ao 41º DP (Vila Rica). Dentro da residência, os policiais encontraram outra moto Honda CG 125 roubada, além de dez celulares, oito relógios, duas câmeras fotográficas, diversos aparelhos de som veiculares, algumas joias e uma arma calibre 22.

A polícia localizou o capacete do homem que teve sua Honda Biz roubada minutos antes, mas a moto não foi encontrada. Dos cinco homens detidos, três já tinham passagem por roubo e tráfico de drogas.