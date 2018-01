Polícia prende quadrilha que explodia caixas eletrônicos em Campinas

SÃO PAULO - Sete suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em explosões de caixas eletrônicos na região de Campinas, no interior de São Paulo, foram detidos pela Polícia Civil nesta terça-feira, 12. Os mandados de prisão foram expedidos após uma investigação da 5ª Delegacia do Patrimônio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Foram cumpridos também 19 mandados de busca e apreensão. A operação ocorreu nas cidades de Campinas, Jaguariúna, Itirapina, Santo Antônio de Posse e na capital paulista.

Os valores roubados eram usados no tráfico de drogas, de acordo com o titular da Divisão de Crimes contra o Patrimônio do Deic, o delegado Antônio de Rolim.