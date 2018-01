Polícia prende quadrilha e liberta refém no interior de São Paulo

SÃO PAULO- Policiais civis do Grupo Antissequestro de Sorocaba, no interior de São Paulo, com apoio da 3ª Companhia do 14º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), prenderam em flagrante, por volta das 22h30 dessa terça-feira, 13, sete homens em Iguape, a 202 km da capital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o grupo estava com um vendedor de 19 anos, desaparecido desde o último dia 9, escondido no porta-malas de um carro.

O pai da vítima, um comerciante de 51 anos, contou que recebeu uma ligação, dizendo que seu filho havia sido sequestrado. Em seguida, foi exigido o pagamento do resgate para a libertação do vendedor.

Após investigações, os policiais localizaram o grupo em um Siena cinza e um Celta preto. Nos carros, foram encontrados uma pistola calibre 765, um revólver calibre 38, materiais médicos, uma joia, três chips telefônicos, cinco celulares, um lençol, um capuz e R$ 230.

Os objetos, as armas e os carros foram apreendidos. Os sete suspeitos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba, onde permanecem à disposição da Justiça.