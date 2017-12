Polícia prende quadrilha após arrastão na zona oeste

SÃO PAULO - Sete homens foram presos depois de roubar um condomínio de luxo em Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, na sexta-feira, 18. Eles renderam o porteiro e invadiram pelo menos sete apartamentos em busca joias, eletrodomésticos e dinheiro.

A polícia encontrou o grupo por causa do rastreador do celular roubado de uma das vítimas. No local, um cortiço na zona sul, também foi localizado o veículo usado no roubo, um Nissan Sentra. Os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas.

No abrigo dos criminosos foram encontrados dois revólveres calibre 38 e quatro pistolas, todos apreendidos. Em dinheiro, os policiais encontraram cerca de R$ 50 mil, em notas de real, dólar, euros e pesos. O caso foi registrado como roubo no 14º Distrito Policial (Pinheiros).