Polícia prende quadrilha acusada de roubo de carga no ABC paulista

SÃO PAULO- Uma quadrilha acusada de roubo de carga e receptação foi presa na tarde desta quinta feira, 20, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. Um dos quatro integrantes do bando flagrado com diversos produtos eletrônicos confessou ter roubado a carga de um caminhão no último dia 5.

Na casa onde estava a quadrilha, foram encontrados um revólver calibre 38 com seis cartuchos íntegros e diversos produtos eletrônicos. Os objetos apreendidos eram fruto de um roubo de caminhão, ocorrido no último dia 5, na avenida Vivaldi, em São Bernardo. Todos os integrantes do grupo foram presos e transferidos para um Centro de Detenção Provisória.