Polícia prende oito no interior de SP e apreende 385 kg de maconha

SÃO PAULO - A polícia prendeu oito pessoas e apreendeu 385 kg de maconha em Jaú, a 313 km de São Paulo, entre domingo, 29, e segunda-feira, 30. Eles são acusados de pertencer a uma quadrilha de tráfico de drogas que atua no interior do estado. O chefe do grupo já estava detido na Penitenciária II de Bauru.

A quadrilha vem sendo investigada pelos policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Jaú desde abril. Por meio de escutas telefônicas, foi descoberto que um motorista, de 40 anos, utilizava um ônibus para transportar carga de maconha até Dois Córregos, a 222 km da capital.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No final da tarde de domingo, ao ultrapassar a divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo, na Rodovia Gérson Dourado de Oliveira (SP-595), altura do município de Castilho, o ônibus foi interceptado pelos policiais. No veículo foram encontrados 385 kg de maconha, escondidos em fundos falsos. Na manhã de segunda-feira, foram cumpridos os mandados de prisão dos outros 7 suspeitos.

Foram apreendidos com o grupo um revólver calibre 32, municiado com três cartuchos. Todos foram encaminhados à Penitenciária de Bauru. A policial ainda investiga o paradeiro do restante da quadrilha.