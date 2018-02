Polícia prende office-boy envolvido em roubo a estacionamento

SÃO PAULO - Foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira, 15, o office-boy Rodrigo Tadeu de Andrade, de 31 anos, suspeito de ter participado do arrastão a um estacionamento no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, momentos antes de ser detido.

Um grupo invadiu o estacionamento na Rua Joaquim Floriano, levando cinco veículos, um GM Vectra, dois Honda Civic, Hyundai I30, e um Ford EcoSport, conduzido por Andrade, que foi interceptado pela polícia a poucos metros do estacionamento.

Ele admitiu a participação no ataque junto com outros dois indivíduos. A polícia apreendeu dois celulares com o office-boy.

Andrade acabou reconhecido no ataque ao estacionamento. Ele não revelou o nome dos parceiros. Os outros veículos roubados não foram localizados.