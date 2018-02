Polícia prende no Rio mulher do traficante FB Foi presa na noite de anteontem Flávia dos Santos Lima, de 37 anos, esposa do traficante Fabiano Atanásio, de 35 anos. Conhecido como FB, ele foi preso no dia 27 de janeiro em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Flávia foi detida em um salão de beleza no Shopping Byside, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, durante cumprimento de mandado de prisão temporária pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas.