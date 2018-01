Polícia prende nigeriano com 18 kg de cocaína na zona leste de SP

SÃO PAULO- Policiais civis do Setor de Investigações Gerais da 5ª Seccional prenderam em flagrante na noite desta segunda-feira, 2, um comerciante nigeriano, de 36 anos, com 18 quilos de cocaína, em um apartamento no bairro da Ponte Rasa, na zona leste de São Paulo.

Os investigadores receberam informações de que em um apartamento da Ponte Rasa havia um homem africano com drogas. No apartamento, os policiais encontraram uma mala de viagem contendo 18 tijolos de cocaína.

O comerciante informou que havia comprado a droga de um boliviano que mora no bairro de São Miguel Paulista, também na zona leste de São Paulo, mas não informou o nome ou endereço. O nigeriano foi preso em flagrante, e a cocaína foi encaminhada para a perícia. No momento da prisão, o comerciante apresentou um passaporte falso.