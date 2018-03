Polícia prende na Mooca um dos acusados de roubar apartamento em prédio de Lula Policiais civis prenderam na madrugada de ontem, na Mooca, zona leste da capital, o ajudante Maurício Pereira da Luz, de 27 anos. Ele é acusado de ser um dos quatro assaltantes que invadiram o prédio onde mora o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e roubaram um morador. O crime aconteceu em novembro do ano passado. O suspeito foi detido por investigadores da região enquanto caminhava na rua. Três criminosos ainda estão soltos.