Polícia prende mais um suspeito do assalto à Protege em Campinas

SOROCABA - A polícia prendeu na manhã desta sexta-feira, 18, mais um suspeito de participação no assalto à empresa de transporte de valores Protege, que aconteceu na madrugada da última segunda-feira, 14. A prisão ocorreu durante uma busca a um galpão supostamente usado pelos criminosos, na Rua João d'Agostino, no Parque Via Norte.

Em um veículo tipo SUV da marca Hyundai, modelo Vera Cruz, foram encontrados um fuzil, uma pistola, munição, explosivos, capuzes, roupas táticas e vários pacotes de dinheiro. Também foi apreendido um caminhão-baú de pequeno porte, possivelmente usado no roubo. No local havia ainda um caderno com anotações contábeis.

O homem que cuidava do galpão, Julio César de Medeiros, foi preso. A polícia acredita que o local sirva de base para os criminosos que assaltaram a empresa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na terça-feira, 15, policiais militares já haviam prendido, no bairro dos Campos Elísios, um homem de 27 anos com munição de fuzil e uma chave de um veículo da marca Hyundai, como os usados no assalto.