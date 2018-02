Polícia prende mais dois suspeitos de assassinar delegado em São Paulo

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu duas pessoas, em Diadema, no Grande ABC, na tarde desta quarta-feira, 23, suspeitas de participar do assassinato do delegado Leonardo Mendonça Ribeiro Soares, em 21 julho deste ano.

Nesta manhã, uma equipe do Grupo de Combate a Facções Criminosas do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) prendeu Raybanne Batista Justino e Dafiny Cristina da Silva Cruz suspeitos de estarem envolvidos no crime. Eles estavam com maconha e cocaína. O casal foi detido na rua Eça de Queirós, no Jardim Campanário.

O terceiro suspeito já havia sido preso na terça-feira, 22, na Rua Gisele, no Jardim Miriam, o pintor Cícero Ramon Batista Justino, de 27 anos.

A primeira prisão aconteceu cinco dias depois da morte do delegado. A equipe da GCF deteve Wellington Ferreira da Silva no Jardim Campanário, em Diadema. A equipe aprendeu maconha, cocaína, uma granada e uma pistola .40. A arma pertence à Polícia Civil da Bahia.

Segundo o delegado Márcio Martins Mathias, do GCF, os três homens admitem que estavam no local onde o Ribeiro Soares foi morto. Mas apontam Antônio Hélio Gomes de Almeida, o Baiano, como autor do crime.