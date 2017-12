Polícia prende mais de 100 suspeitos no PR

Mais de cem pessoas acusadas de tráfico de drogas foram presas em duas operações policiais desenvolvidas nos últimos dois dias no Paraná. Em uma delas, coordenada pelo Ministério Público Estadual em Ivaiporã, no norte do Estado, foram cumpridos ontem 75 mandados de prisão e 53 de busca e apreensão. Entre os presos, estão dois investigadores da Polícia Civil e dois agentes de carceragem. Ainda são procuradas 27 pessoas.