Polícia prende mais 3 suspeitos de assalto à Rolex em SP

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Policiais civis do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) prenderam na madrugada desta quarta-feira, 14, três suspeitos de terem assaltado a loja da Rolex no Shopping Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo.

O trio teria envolvimento com um esquema de tráfico de drogas. A Secretaria de Segurança Pública (SSP), ainda apura em quais circunstâncias foram feitas as prisões. O suspeitos foram abordados na zona leste da cidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ASSALTO

Em aproximadamente cinco minutos, cerca de 10 homens armados roubaram, no dia 7 de junho, relógios de oito mostruários da loja. O prejuízo foi de R$ 1,5 milhão. Até agora, nenhum relógio foi recuperado.

Outros cinco homens já foram presos pelo crime. As imagens das câmeras de segurança do shopping auxiliaram no trabalho de identificação dos suspeitos.