Polícia prende líder de roubo a joalheria A Polícia Civil prendeu anteontem um homem acusado de ser o líder de um assalto a uma joalheria do Shopping Plaza Sul, na zona sul de São Paulo, no último dia 2. O ajudante de mecânico Jonatas da Silva Gomes, de 26 anos, tem diversas passagens por roubo e estava preso neste ano. Outro suspeito do crime também foi detido. A polícia apura ainda o envolvimento da quadrilha em outros assaltos em shoppings.