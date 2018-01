Polícia prende idosa de 83 anos e dois netos por tráfico de drogas

SÃO PAULO - A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quarta-feira, 11, uma idosa de 83 anos e dois netos dela, suspeitos de integrar um esquema de tráfico de drogas e furtos a condomínios do interior paulista. A família foi pega em casa, na região de Santa Cecília, na região central da capital, onde os agentes apreenderam joias, maconha e crack com o trio.

Segundo os investigadores, a avó, Geni Maia Martins apresentava diversas passagens por tráfico de drogas. Moradora da Alameda Barão de Piracicaba, ela guardava entorpecentes e objetos roubados no imóvel, de acordo com a Polícia Civil.

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) chegaram até ela após prenderem o neto Ivanilson Nunes dos Santos, de 43 anos. O suspeito foi alvo de um operação em conjunto com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São José do Rio Preto, que apurava invasões a condomínios na cidade.

Santos teria admitido os furtos e dito que parte dos objetos estavam na casa da avó. No local, os policiais apreenderam televisores, câmeras fotográficas, monitores, correntes, anéis, pulseiras e relógios. Foram encontrados, ainda, cerca de 500 gramas de maconha e uma porção de crack.

Os policiais também prenderam outro neto, Adilson Duarte do Nascimento, de 30 anos, que integraria a quadrilha que invadia condomínios em São José do Rio Preto. O trio foi autuado por tráfico de drogas e indiciado por furto.