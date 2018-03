Polícia prende homem que roubou carro durante saída temporária de Natal

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira, 27, na zona leste de São Paulo, um homem que havia roubado um carro no Natal e estava em liberdade devido a saída temporária da data festiva. O criminoso confessou o roubo e disse que venderia o veículo no bairro de Itaim Paulista.

Os agentes encontraram o carro, do modelo Pálio, depois de realizar patrulhamento com base nas características e placas do automóvel. Ao avistá-lo, a polícia deu sinal de parada, mas o condutor fugiu e foi alcançado após breve perseguição.

O homem foi abordado com R$ 30 e confessou o crime, informando que venderia o carro por R$ 2 mil. Ele foi conduzido para o 63º Distrito Policial (Vila Jacuí), e o carro foi devolvido para o proprietário.

Outro caso. Ainda nesta quarta-feira, a PM prendeu um homem em São Mateus, também na zona leste da cidade, que tinha roubado um Saveiro VW. O assaltante tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele, os policiais encontraram R$ 550 roubados.

O homem negou o crime, mas foi reconhecido pela vítima. A ocorrência foi registrada no 49º Distrito Policial (São Mateus).

