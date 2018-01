Polícia prende homem que levava 37 kg de cocaína em Land Rover

SÃO PAULO - Policiais do 72º Distrito Policial (Vila Penteado) prenderam um homem com quase 40 quilos de cocaína, na Freguesia do Ó, na zona norte, no fim da noite desta quinta-feira, 4. Segundo as investigações, a droga seria repassada para pontos de tráfico da região para ser vendida no carnaval.

Segundo o delegado Nelson Vinícius Alves, a polícia recebeu informação de que um carregamento de cocaína seria entregue para traficantes no estacionamento de um fast food da Avenida Inajar de Souza. Investigadores disfarçados cercaram o local e prenderam Jeferson Lucena de Oliveira quando ele chegou dirigindo uma Land Rover Evoque, avalaiada em mais de R$ 200 mil. No veículo, estavam guardados 37 quilos de cocaína.

Os policiais seguiram até a casa do suspeito. Lá, encontraram balanças para pesar a cocaína e agendas com nomes de supostsos traficantes e a contabilidade do tráfico. "A prisão dele e a apreensão desse material vai nos levar aos demais integrantes dessa quadrilha", disse o delegado.