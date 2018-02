Polícia prende homem com metralhadora Um homem com uma metralhadora foi preso na manhã de ontem por policiais militares do 14.º Batalhão, em Osasco, na Grande São Paulo. Os policiais em patrulhamento suspeitaram do homem, que estava em uma moto, e, durante a revista, acharam, além da arma, dois carregadores de metralhadora municiados e munições para fuzil, além de maconha e crack. Ele foi levado para o 1.º DP, em Osasco.