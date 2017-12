Polícia prende 'hacker' do furto de carros

SÃO PAULO - Apesar dos códigos de segurança modernos que dificultam os furtos, a polícia prendeu na tarde dessa quinta-feira, 2, um mecânico que, utilizando ferramentas e peças especiais, conseguia abrir carros sem arrombá-los, substituir o módulo de comando eletrônico em menos de um minuto e rodar com os veículos normalmente.

O mecânico Cleber Alexandre Benevides, 35 anos, levantou suspeita quando os policiais viram seu carro com o vidro entreaberto em Guarulhos. Ele não estava por perto, mas várias ferramentas e peças estavam no veículo.

A polícia ficou de tocaia e esperou que ele chegasse para prendê-lo. No total, foram encontrados oito módulos eletrônicos de comando com tecnologias diversas, como a da Ford. Eles eram usados para substituir os instalados no painel do carro, de forma que a chave do próprio dono deixa de funcionar. Com a troca, somente aquela em posse de Benevides passa a dar acesso ao veículo.

De acordo com Rodrigo Hellmeister, delegado titular da 1ªDelegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos (Divecar), Benevides é capaz de trocar o módulo eletrônico inteiro num intervalo de até 40 segundos. Ele já era procurado por furto desde 2012.