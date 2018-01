Polícia prende grupo que sequestrou ônibus em Guarulhos

Três homens foram presos no início da tarde desta sexta-feira, 11, após assaltarem passageiros de um ônibus em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo o tenente Osmario Silva, que acompanhou a ocorrência, o bando entrou no ônibus que saia do Aeroporto de Cumbica sem levantar suspeita. Minutos depois, eles anunciaram o assalto e ordenaram que o motorista mudasse o trajeto que levaria a todos para o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade. Ao invés de seguir pela Rodovia Ayrton Senna, o veículo entrou na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio.

Em seguida, os três roubaram os pertences dos passageiros, entre eles funcionários da empresa aérea TAM e alguns americanos que haviam chegado dos Estados Unidos, mas um dos passageiros ficou com um celular no bolso e ligou para a polícia. Ele informou sobre a ação e disse que o grupo fugiu em uma Kombi bege com outro homem.

A PM localizou o carro dos assaltantes na Estrada da Olaria, Jardim Arujá, e houve perseguição. O motorista da Kombi perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de um caminhão por volta das 11 horas. Três deles foram presos e um conseguiu fugir. Uma pistola foi apreendida com o grupo. Ninguém ficou ferido. A ocorrência será registrada no 4º Distrito Policial de Guarulhos.