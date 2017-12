Polícia prende grupo que mantinha família refém na zona sul

SÃO PAULO - Policiais militares prenderam cinco bandidos que mantiveram uma família refém na Rua Domingos Antônio Ciccone, na região da Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 30. Ninguém ficou ferido.

Os ladrões - um deles menor de idade, com 17 anos - chegaram ao local por volta das 22h de domingo, 29, e entraram no imóvel quando um dos moradores abria o portão da casa. Armados, eles renderam os familiares, mas um deles conseguiu escapar e ligar para a polícia.

Quando chegou ao local, a PM prendeu dois comparsas do grupo, que aguardavam em um veículo na saída da casa. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da PM, foi acionado para negociar com os assaltantes, que exigiram presença de parentes e advogado. Depois de ter os pedidos realizados, eles libertaram as vítimas, sem ferimentos. Os bandidos também não ficaram feridos. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial (Santo Amaro).