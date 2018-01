Polícia prende funcionário de hotel suspeito de estuprar hóspede

O funcionário de um hotel em Paulínia (SP) foi preso por suspeita de estuprar uma hóspede neste domingo, 17. O acusado trabalha no Ibis e aproveitou que um homem deixou o quarto após brigar com a namorada. Ele, então, teria entrado no local com a chave mestra e estuprado a vítima.

A Polícia Civil usou imagens do circuito de segurança do hotel para identificar o suspeito, que teria confessado o crime e sido reconhecido pela mulher. Policiais contaram que agora será pedida sua prisão preventiva, para que continue na cadeia até o final do inquérito.

O delegado Rodrigo Luís Galazzo diz que as imagens mostram o funcionário entrando no quarto e saindo correndo pouco depois. Inicialmente ele teria negado o estupro, mas diante das evidências acabou confessando. "Parece que ela adormeceu e ao acordar já estava sendo violentada, ocasião em que gritou e foi agredida".

Apoio. O hotel informou que colabora com as investigações e a polícia já sabe que outros três funcionários chegaram a ir ao quarto quando o casal brigava. Porém, depois disso, o acusado teria ido sozinho ao local e cometido o crime.

O homem, que não teve o nome revelado, trabalha no hotel há mais de um ano. A reportagem não conseguiu contato com ele ou com algum advogado de defesa.