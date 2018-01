Polícia prende falsificador de cheques na região central de SP

Um suposto integrante de uma quadrilha de falsificadores de cheque foi detido, no início da noite de quinta-feira, 2, num bar na região central da capital paulista por investigadores do 21º Distrito Policial, da Vila Matilde (zona leste).

Os policiais estavam à procura de um bandido conhecido como "Batoré", suspeito de estelionato e falsificação. Com o rapaz detido, os policiais encontraram um bolo de cheques e dois documentos de identidade, ambos falsos, mas um deles com a foto do suspeito.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na casa do rapaz detido, cujo verdadeiro nome os policiais ainda não descobriram, foram encontrados milhares de folhas de cheques. As verdadeiras estão preenchidas e com carimbos dos bancos, o que indica que já foram compensadas. Algumas folhas de cheque estavam em branco e, segundo a polícia, são falsas.

Na residência também foram apreendidos documentos falsos e vários cartões bancários. A polícia agora está à procura de outros supostos integrantes do esquema de falsificação, mas ainda não sabe de que forma eram feitas as falsificações.