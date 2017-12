Polícia prende estudante por tráfico no câmpus da USP em São Carlos

FRANCA - Um estudante de 24 anos da Universidade de São Paulo (USP) de São Carlos foi preso nesta quinta-feira, 1, sob acusação de tráfico de drogas. Com o jovem, os policiais encontraram 24 gramas de maconha, 19 gramas de cocaína e cinco micropontos de LSD, além de embalagens e balança.

Ele é natural de Santos e seria o dono também de mais de 400 gramas de maconha, 48 comprimidos de ecstasy e 185 micropontos de LSD localizados no dia 20 de abril no alojamento do campus com outros dois alunos. Na ocasião, ele fugiu e agora estava morando com duas amigas.

Pego dessa vez na Vila São José, ele foi levado à delegacia onde contou que, apesar de continuar morando em São Carlos, trancou a matrícula do curso de química da USP. Segundo o delegado Edmundo Ferreira, o rapaz utilizava não só o interior da universidade, mas também uma casa nas proximidades da instituição de ensino, além de um imóvel no bairro São Carlos 8, para vender drogas.

Além do flagrante agora, já havia mandado de prisão expedido pela Justiça e ele permaneceu na cadeia. Se condenado, pode pegar até cinco anos de prisão.