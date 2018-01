Polícia prende estelionatário com 4 mil cartões clonados no Rio

Um integrante de uma quadrilha especializada em clonagem de cartão de crédito foi preso na madrugada desta terça-feira, 14, em um apart-hotel de frente para a praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Com ele, foram encontrados cerca de 4 mil cartões de crédito clonados de diversos bancos.

Segundo o delegado Roberto Nunes, da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), a Polícia recebeu uma denúncia de que um estelionatário faria saques em caixas eletrônicos com os cartões. Bento Paiva de Carvalho, de 41 anos, é suspeito de fazer parte de uma quadrilha que atua no Rio, São Paulo, Minas Gerais e no Nordeste do país.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na ação, ainda foram apreendidos dois computadores portáteis e uma impressora usada na produção dos cartões. "Investigamos essa quadrilha há aproximadamente dois meses e temos indícios de participação de outros integrantes do grupo", disse Nunes.