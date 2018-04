Polícia prende dupla suspeita de sequestros relâmpago

A Polícia Civil prendeu na sexta-feira, 30, dois homens suspeitos de cometerem 15 sequestros relâmpago em bairros nobres das zonas oeste e sul da capital. A dupla, detida no Capão Redondo, zona sul, seria especializada em reter as vítimas dentro do próprio veículo enquanto realizava saques e compras com os cartões roubados.

O auxiliar Rafael Alves dos Santos, de 26 anos, e o vendedor Elton Rodrigues Assunção, de 33, eram investigados pela Divisão Antissequestro (DAS) do Deic há 40 dias. Os policiais, munidos de mandados de prisão e busca e apreensão, detiveram a dupla em flagrante por porte de arma. Santos e Assunção mantinham em suas casas um revólver calibre 32 e uma pistola calibre .380.

Também foram apreendidos dois veículos roubados com placas adulteradas. Segundo a polícia, a dupla utilizava um Citröen C4 Pallas e um Ford Focus para circular pelas ruas dos bairros e escolher as vítimas.