Polícia prende dois suspeitos por roubo de VW Jetta em Taboão da Serra

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos pelo roubo de um Volkswagen Jetta na noite de quinta-feira, 3, no Jardim São Miguel, em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. O proprietário do veículo, um corretor de imóveis de 22 anos, ficou sob poder dos criminosos por vinte minutos e foi abandonado no município vizinho de Embu das Artes, próximo ao Córrego Pirajuçara. Um terceiro homem que supostamente negociava a venda do veículo roubado também foi preso.

Romeu Ferreira de Moraes, de 25 anos, e Rafael Pereira Santos, de 24, teriam abordado a vítima quando ele chegava em casa, por volta das 18 horas, e foram reconhecidos na delegacia pelo proprietário do veículo, segundo o soldado Pires, da Força Tática do 36º Batalhão Metropolitano. A mulher da vítima viu a abordagem, de dentro de residência, e ligou para a polícia.

Os policiais encontraram o veículo roubado na Rua Márcia, no Jardim Campo Limpo, em Embu das Artes, às 21 horas, ao lado de um Palio Adventure, também roubado, e um Prisma. Rafael estava próximo do Jetta e, dentro do veículo, foi apreendido um revólver calibre 38. Romeu estava no Palio Weekend e era foragido da Justiça pelo crime de roubo. Roberto Carlos Luz Marinho, de 42 anos, estava no Prisma supostamente negociando a venda dos veículos, segundo o soldado Pires. Os três foram encaminhados à delegacia central de Embu das Artes.