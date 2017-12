Polícia prende dois suspeitos pela morte de ciclista em Guarulhos

Atualizado às 15h25

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira, 22, dois suspeitos de matar uma ciclista na Rodovia Fernão Dias, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo investigações, Igor Tenório dos Santos e Leonardo da Silva Souza, ambos de 19 anos, são responsáveis pelo assassinato de Consuelita Rosário da Silva Freitas, de 43, no último domingo, 19.

Os dois foram presos nas proximidades da favela Vila São Rafael, em Guarulhos, onde moram. Os policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), da Seccional de Guarulhos, chegaram até os suspeitos após o marido da vítima, Leonardo Ferreira de Freitas, de 46 anos, fazer reconhecimento fotográfico.

A prisão temporária de 30 dias da dupla foi decretada na terça-feira, 21. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Santos e Souza ainda vão passar por exame de corpo de delito e serão ouvidos formalmente. Eles ficarão detidos na carceragem do 1º Ditrito Policial (Centro) de Guarulhos. Agora, os policiais tentam recuperar as bicicletas roubadas e apreender a arma utilizada no crime.

Consuelita foi baleada e morta com um tiro no peito a manhã de domingo, durante um assalto na altura do quilômetro 87 da Rodovia Fernão Dias. O marido dela estava junto e também foi atingido de raspão por um disparo, mas sobreviveu. Segundo a polícia, os criminosos surgiram de um dos acostamentos da pista e as vítimas não reagiram ao assalto.

'PedaLita'. A família e amigos organizam uma homenagem a Consuelita no próximo domingo, 26, quando o crime completará uma semana. Batizado de "PedaLita", o ato sairá da Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, região central de São Paulo, e irá até o Parque Linear Tiquatira, na Penha, zona leste. O grupo se concentrará às 8h para o trajeto de aproximadamente 20 quilômetros.

Às 10h, também está prevista uma corrida de cinco quilômetros a partir da Estação Carrão, da Linha 3-Vermelha do Metrô, que se juntará à pedalada no Parque Tiquatira.