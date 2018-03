Polícia prende dois suspeitos de vender carros para desmanche em SP

Priscila Trindade, do estadão.com.br

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira, 23, dois homens especializados em furtar, armazenar e vender carros furtados no bairro Cantinho do Céu, na zona sul de São Paulo. No local, foram recuperados quatro veículos que seriam vendidos para desmanches.

Segundo informações do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), os agentes detiveram a dupla na casa onde eles moram na Rua Universal. Eles responderão por receptação.

De acordo com a polícia, seriam colocadas outras placas nos veículos para facilitar o deslocamento até o ponto de desmanche. Os dois receberiam cerca de R$ 500 por automóvel.