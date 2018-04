Polícia prende dois em desmanche na zona leste da capital

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu dois homens na noite de domingo, 2, por volta das 21 horas, em um desmanche irregular no Parque Guarani, zona leste de São Paulo. No local havia um furgão Ducato carregado com peças de veículos, uma ambulância particular que havia sido roubada no último dia 20 e a carroceria de um caminhão sem numeração de chassis.

Os policiais chegaram ao desmanche, na Rua Trevo de Santa Maria, nº 887, após uma denúncia anônima. Segundo a polícia, Rui Barbosa Guimarães, 51 anos, e José Severino Barbosa Neto, 23, estavam carregando o furgão quando foram surpreendidos. A dupla foi presa e levada para o 63º DP (Vila Jacuí).