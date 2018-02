Polícia prende dois de quadrilha que assaltou joalheria do Shopping Morumbi

SÃO PAULO - Dois homens que assaltaram na última quarta-feira, 2, uma joalheria no Shopping Morumbi, na zona sul de São Paulo, foram presos ao bater o carro durante a fuga. Ninguém ficou ferido na ação. O restante do bando conseguiu escapar.

O assalto aconteceu por volta das 20h. Segundo uma testemunha, três homens armados entraram na joalheria, exigiram que duas funcionárias ficassem no piso superior e obrigaram que outra seguisse com eles até o cofre. Os ladrões levaram joias e celulares.

Durante a fuga, em um Gol preto, dois suspeitos se depararam com uma viatura da Polícia Militar e tentaram fugir. O motorista acelerou e bateu em um Honda Fit no cruzamento entre as Avenidas Vicente Rao e Washington Luis. Foram presos um vendedor de 26 anos e um ajudante de 19, que confessaram que o carro era roubado. No lugar onde o carro foi encontrado, a polícia achou outro veículo, um Gol prata, com um revólver, munição e aparelhos celulares.

Vítimas contaram à polícia que, além do Gol prata, os ladrões roubaram também um moto Dafra.

A polícia ainda não sabe quantas pessoas no total faziam parte da quadrilha. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial (Campo Belo).